Campolattaro | per l’impatto ambientale la parola passa ai comuni coinvolti

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa Regione muove i suoi passi e stimola a fare altrettanto iinteressati dalle acque dell’invaso dio chiunque a vario titolo possa dare il suo contributo al grande progetto della idropotabilità delle acque della diga sannita. Palazzo Santa Lucia ha presentato al ‘Ministero della transizione ecologica’ l’istanza d’avvio per la valutazione di impattodel progetto: “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso die potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area Beneventana”. Progetto ricompreso tra quelli finanziati in tutto o in parte nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). La Regione ha specificato che nel progetto saranno posate condotte a servizio dell’ACAM (Acquedotto Campano) per uno sviluppo di circa 31,5 km, per il ...