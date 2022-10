Cambi climatici a Caserta | cosa succede oggi?

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Bentornati amici lettori di , ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo! Curiosi di scoprire qual è il tempoe non solo? Inziamo subito! Napoli Il meteo di Napoli perè caratterizzato da cieli coperti da nubi. L'umidità è alta e la temperatura media si attesta sui 22.49 °C. La temperatura minima è di 18.38°C e la massima di 22.68°C. Il vento soffia moderato con una velocità di circa 2.19 km/h ed è prevista una percentuale di nuvolosità del 100%.farea Napoli:a Napoli potete andare al museo, passeggiare per il lungomare o visitare il centro storico. Avellino Il meteo di Avellino è caratterizzato da nubi alternate a schiarite con temperatura media di 22.04°, temperatura minima di 15.7° e temperatura massima di 23.08°. L'umidità è al 40% mentre ...

