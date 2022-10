Calendario Serie A basket | orari partite 8-9 ottobre | programma | tv | streaming Eurosport | Eleven e DMAX

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Seconda giornata per il campionato diA 2022-2023: dopo il primo giro di impegni europei di varie tra le squadre che vedremo impegnate in questo fine settimana. Molti gli scontri dal sapore potenzialmente interessante, per le ragioni più disparate. Il sabato sera propone una sfida dai vari risvolti italiani (Pozzecco potenziale spettatore interessato), Brescia-Varese, e un Pesaro-Venezia che molto dirà sull’attuale forma della Reyer. La domenica si apre con Scafati-Milano, in cui la Givova è però temporaneamente costretta a giocare al PalaBarbuto di Napoli in attesa della sistemazione del PalaMangano. Reggio Emilia ospita Tortona nella partita in chiaro su, mentre Trento, sperando di riavere Spagnolo, riceve una Treviso che ha bisogno di riscattare il bruttissimo esordio. Sasari ospita Verona, neopromossa già vittoriosa all’esordio, mentre ...