Calcio | Arsenal | Arteta ' Fiero di quanto fatto ma migliorare ancora'

(Di venerdì 7 ottobre 2022) "Guardando a dove vogliamo arrivare,non ci siamo" LONDRA (INGHILTERRA) - "Non sono qui per giudicare il Liverpool. Quello che hannonegli ultimi 5 anni non ha bisogno di presentazioni, ...

Mikel Arteta e il suosono chiamati a superare un altro esame. Domenica arrivano i Reds e rispetto agli anni scorsi è ora il Liverpool a dover inseguire: 11 i punti che separano le due ..."L'ha tutto il mio rispetto. Arteta sta facendo un ottimo lavoro: hanno tantissimo talento, tanta qualità, è una squadra giovane che sta facendo benissimo. Andremo lì senza pensare alle ...'Guardando a dove vogliamo arrivare, ancora non ci siamo' LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Non sono qui per giudicare il Liverpool. Quello ...'Stiamo lavorando per trovare delle soluzioni ai nostri problemi' LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Gli avversari hanno capito come ...