Calcio Amputati | l’Italia perde col Marocco ai Mondiali | in palio il settimo posto

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La Nazionale Italianasoffre contro ilnella partita di classificazione tra il 5° e l’8°della Coppa del Mondo di Istanbul. Gli Azzurri, demoralizzati in campo dopo la sconfitta ai quarti, perdono per 3-0 contro la squadra africana giocando una partita poco lucida. Pesa l’assenza in difesa di David Bonaventuri, costretto a saltare il turno per l’espulsione di ieri, e il forfait causa infortunio di due pedine importanti come Emanuele Padoan e Salvatore La Manna. Il CT Renzo Vergnani schiera una formazione titolare rimaneggiata che subisce l’iniziativa degli avversari per l’intera durata dell’incontro. Nel primo tempo ilcentra il primo gol dopo quattro minuti con il tiro potente rasoterra di Ilyass che si infila nell’angolo della porta di Daniel Priami. Il raddoppio ...