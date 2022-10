Buone notizie per gli imprenditori agricoli con il bonus su carburante agricolo

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Taranto.per gli. Grazie all’azione decisa di Cia Agricoltori Italiani, con il decreto “Aiuti Bis” il Governo ha infatti dato la possibilità di recuperare con il credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di. Si chiama “credito d’imposta acquisto” ed è riservato alle imprese agricole in relazione alle spese sostenute nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre 2022 per l’approvvigionamento di benzina e gasolio destinato alla trazione dei mezzi. Si tratta di un credito non rimborsabile ma utilizzabile per compensare il pagamento dei tributi e dei contributi. Per quanto concerne il primo e il terzo trimestre del 2022 è possibile utilizzare il ...

Tutto Napoli

Aiuto, aiuto: un incendio! Il video dedicato allepratiche per evitare gli incendi comunica ...maltempo fvg protezione civile friuli venezia giulia video protezione civile fvg Ultime...Ariete Con uno spirito festoso, gli ariani riceverannosul posto di lavoro. Cambiamenti attesi, inizi o accordi, in questo giorno ... UFFICIALE - Buone notizie da Castel Volturno: gli acciaccati di Amsterdam si allenano in gruppo I mercati s'indeboliscono in attesa dei dati Usa sul mercato del lavoro, mentre si aggiungono nuovi segnali di frenata in Germania – Scende il gas ma sale ancora il petrolio ...(ANSA) - SASSARI, 07 OTT - Esordio casalingo in Lega A contro la neo promossa Verona per la Dinamo Banco di Sardegna. Palla a due domenica alle 19 al PalaSerradimigni con i ragazzi di coach Bucchi chi ...