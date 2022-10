Calciomercato.com

L'allenatore ha fatto una clamorosain conferenza stampa. È stato vicino alla panchina del Milan qualche anno fa Nel 2016 ... Difatti, la Roma di Mourinho affronterà il Realdi Manuel ...Il coachdei Boston Celtics rischia una "significativa sospensione" per aver avuto una ...00 Osasuna - Getafe 0 - 2 16:15 Villarreal - Siviglia 1 - 1 18:30- Girona FC 2 - 1 18:30 R. ... Betis, la rivelazione di Joaquin: 'Mou mi voleva al Chelsea' L'attaccante della Roma Paulo Dybala torna sul suo passato in bianconero e paragona Allegri con Mourinho facendo una rivelazione importante ...Il Betis vorrebbe ingaggiare Houssem Aouar, centrocampista francese del Lione con contratto in scadenza nel giugno 2023 ...