Basket | Serie A 2022 | trasferta in Campania per l’Olimpia Milano | la Virtus Bologna ospita Trieste

(Di venerdì 7 ottobre 2022) E’ nuovamente tempo diA per ilitaliano. Dopo la prima giornata disputata lo scorso weekend, è in programma questo fine settimana il secondo turno della regular season. Diverse squadre cercano il pronto riscatto dopo un passo falso, ma altrettante altre vogliono confermarsi dopo la prima vittoria stagionale. Andiamo a presentare quindi brevemente cosa ci attende sui parquet della nostra Penisola. Ad inaugurare il turno sarà il derby lombardo tra la Germani Brescia e l’Openjobmetis Varese, in programma al PalaLeonessa di Brescia domani sera alle ore 20:30. I biancoblu sfidano per la seconda volta di fila una compagine interregionale, dopo aver perso controper 78-77 nella scorsa giornata (nonostante i 13 punti di Amedeo Della Valle). Tutt’altro avvio, invece, quello di Varese: netto ...