Basket | Mike James abbatte la Virtus Bologna | il Monaco passa al PalaDozza nel ritorno bianconero in Eurolega

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Latorna in maniera amara in. Il suo esordio nella stagione 2022-2023 non porta gioia al, dal momento che è l’ASre nell’impianto di Piazza Azzarita. 66-83 il finale, dopo una partita guidata e poi controllata dal club di scena nel campionato francese, trascinata dai 26 punti di, mattatore assoluto del confronto. Per gli uomini di Sergio Scariolo 11 a testa di Semi Ojeleye e Jordan Mickey, 14 di Iffe Lundberg. Dopo una coreografia davvero d’impatto creata per celebrare la fine di 14 anni di assenza dall’, è Jaiteh a siglare i primi punti bianconeri da 14 anni a questa parte (ricezione da Hackett, poi libero in separata sede). Le due squadre, però, rimangono ...