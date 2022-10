(Di venerdì 7 ottobre 2022)è sempre in uscita dale, secondo il Daily Mail, starebbe pensando a tornare in Premier. Il più interessato all'olandese...

Calciomercato.com

... come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, ha buttato gli occhi anche suDepay. Per l'... inoltre, l'ex Manchester United, che non dovrebbe rinnovare con il, è il calciatore che ...Negli ultimi giorni, poi, ha avuto la possibilità di volare in Inghilterra ma perDepay, alla fine, nessun trasferimento. Massimiliano Allegri ©LaPresseL'olandese è rimasto al, ... Barcellona, Memphis Depay di nuovo sul mercato. Dopo la Juve, spunta il Newcastle Il Barcellona spera di guadagnare bene dalla cessione di Depay. In Inghilterra ci sarebbe il Newcastle ad essere interessato all'olandese ...In scadenza di contratto con il Barcellona a giugno, e nel mirino della Juventus nell'ultima finestra di calciomercato, Memphis Depay, attaccante classe 1994 della nazionale olandese, ...