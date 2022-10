Baby Gang e Simba La Rue arrestati a Milano insieme a 9 membri del loro entourage Il gip | “Totale astrazione dalla realtà”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Dietro la sparatoria di via di Tocqueville a, avvenuta all’alba tra il 2 e il 3 luglio, c’era la “volontà di controllo del territorio“. L’ordinanza del gip Guido Salvini descrive così le motivazioni dietro l’arresto dei due trapper(Zaccaria Mouhib) eLa Rue (Lamine Mohamed Saida), fermati nella notte in un’operazione congiunta di carabinieri e polizia. L’aggressione a colpi di arma da fuoco, avvenuta in una delle strade della movida milanese, portò alla gambizzazione di due ragazzi senegalesi. Nell’ordinanza compaiono anche Eliado Tuci, 32 anni, tour manager e autista personale di, Paulo Marilson Da Silva, 27enne considerato il principale manager die “Instagram Personal Manager” dell’etichetta di cui fanno ...

Ma come si compongono e dove sono attive le baby gang? Dall'analisi di Transcrime risulta un'omogeneità su tutto il territorio, con una 'leggera prevalenza' nel Centro - Nord. In Italia da gennaio ad aprile 2022 sono stati pubblicati 1.909 articoli su "gang giovanili" o "baby gang" su giornali o agenzie stampa nazionali e locali, molto più di tutto il 2021 (1.249).