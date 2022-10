Aumentare il metabolismo e bruciare calorie stando seduti anche in ufficio | ecco il “pushup” da scrivania

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Troppe ore ino in smart working per andare in palestra? A fine giornata proprio non ti va di fare la “salutare passeggiatina”? Non sarà la panacea di tutti i mali, ma una nuova scoperta realizzata presso l’Università di Houston in Texas, Usa, promette di aiutare i sedentari – per necessità o per pigrizia – a migliorare il, senza muoversi dalla sedia. Marc Hamilton, professore di Salute e Prestazioni Umane all’Università di Houston, sostiene di aver scoperto come attivare in maniera ottimale un muscolo specifico, il soleo, ottenendo straordinari risultati sul. Hamilton è il pioniere del cosiddetto “soleus” (SPU), uno specifico esercizio muscolare in grado di elevare – a suo dire – efficacemente ilmuscolare per ore,...