(Di venerdì 7 ottobre 2022) Diegoha parlato del: l’accordo frae Barcellona per il riscatto, gli permetterà di impiegare l’attaccante francese senza dover pensare al futuro. “Misempreho capito che. Conosciamo la sua importanza nella squadra e magari ora potrà continuare a migliorare e”. Parlando della squadra ha affermato: “In questa squadra bisogna vincere sempre. I ragazzi stanno crescendo, hanno fatto una buona partita a Siviglia e anche in Champions. Confido molto in loro”. Infine su De Paul, che aveva chiesto dei giorni di permesso per motivi familiari ma sarebbe stato invece scovato a Miami insieme alla compagna, ha affermato: “Risolviamo le questioni internamente ...

Diegonon lo dice apertamente ma fa capire di essere sollevato dalla risoluzione del caso Griezmann: l'accordo frae Barcellona per il riscatto gli permetterà di impiegare l'...In prestito dal Barcellona (102 partite e 35 gol), attualmente gioca nell' Atlético Madrid allenato da Diego 'El Cholo', un ritorno, che potrebbe durare ancora per poco. Voci insistenti ... Atletico, Simeone: "Caso Griezmann Mi sono comportato come dovevo, qui può crescere" Tre anni fa l'Atletico Madrid aveva superato la forte concorrenza portandosi a casa uno dei giovani più promettenti d'Europa. Coetaneo di Haaland, finora, il portoghese è lontano dall'essere una scomm ...