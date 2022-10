Ascolti Tv 6 ottobre 2022 | Imma Tataranni stacca il Gf vip

In prima serata su Rai1 la seconda stagione di Imma Tataranni Sostituto Procuratore ha conquistato una media di 4.328.000 spettatori pari al 23,9%. Su Canale 5 - dalle 21.42 all'1.20 - il Grande ......del programma che quest'anno prenderà il via con un omaggio a Fabrizio Frizzi nella prima puntata sperando anche di racimolare i giustinello scontro con Maria De Filippi. Da sabato 8,...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Presentato ad agosto 2022 entra nel vivo in questi giorni il progetto “ C’entro. Insieme per le terre del sisma ”, promosso dal CSV Marche, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche ETS. Il prog ...