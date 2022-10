Arrestati i trapper Baby Gang e Simba La Rue | le immagini dei pestaggi e le intercettazioni | “I nostri ragazzi non sparano in aria”

Leggi su ilfattoquotidiano

I rapper Baby Gang (ZaccariaMouhib) e Simba La Rue (Lamine Mohamed Saida) sono stati arrestati in un'operazione congiunta di carabinieri e polizia in relazione a un'aggressione a colpi di arma da fuoco avvenuta a Milano nella notte tra il 2 e il 3 luglio scorsi in via di Tocqueville, una delle strade della movida. In quell'occasione due persone di origine senegalese erano stati gambizzati. Nell'ordinanza, firmata dal gip Guido Salvini, compaiono altre 9 persone (solo una ai domiciliari) e due minorenni, tutti legati all'entourage dei due artisti e accusati a vario titolo di rissa, lesioni, rapina aggravata e porto abusivo di arma da fuoco e da sparo.