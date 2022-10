Armageddon nucleare | Putin non bluffa | per Biden è arrivato il momento

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Le parole di Joefanno spaventosamente crescere il livello d'allarme. Il presidente degli Stati Uniti, infatti, afferma di "conoscere bene Vladimir". Dunque aggiunge, testuali parole: "Non stando, c'è davvero il rischio dell'". Parole pronunciate nella serata americana del 6 ottobre nel corso di una raccolta fondi ospitata a New York da James Murdoch, il figlio del conservatore Rupert Murdoch. Parole pesantissime, mai arrivate dalla Casa Bianca dall'inizio del conflitto. Fino ad oggi anche il Pentagono aveva infatti mantenuto la linea della prudenza sull'eventuale impiego delle armi nucleari da parte dello zar sanguinario., invece, cambia registro: "Per la prima volta dalla crisi dei missili Cubani (che avvenne nel 1962, ndr), dobbiamo ...

