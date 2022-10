Argentina | invasione e lacrimogeni durante Gimnasia-Boca Juniors | un morto | partita sospesa – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Una persona è morta a Buenos Airesdegli incidenti avvenutila, valida per la Liga. Un uomo di 57 anni è stato stroncato da un arresto cardiaco mentre veniva portato in ospedale con l’ambulanza. Laè statadopo 9 minuti a causa degli scontri tra polizia e tifosi. Secondo alcuni media i fans volevano forzare un cancello per entrare allo stadio senza biglietto. Sono stati sparati deiche hanno reso l’aria irrespirabile anche in campo e sugli spalti, creando il panico tra i tifosi. «Confermo che una persona è morta per arresto cardiocircolatorio», ha detto il ministro della Sicurezza della Capitale Sergio Berni. «Molti volevano entrare ...