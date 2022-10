Antonella Fiordelisi | litigata pericolosa | “Mi stai facendo del male!” | rischiano di venire alle mani VIDEO

(Di venerdì 7 ottobre 2022)ha in mente un piano ben preciso: la sua strategia ha seminato il panico all’interno del GF Vip.(fonte youtube)Il terremoto originato dal ritiro di Marco Bellavia reca ancora strascichi pesanti per i concorrenti del “GF Vip”. Se da un lato della Casa il gruppo, ultimamente attenzionato persino dal Codacons, cerca di mantenere un profilo basso, dall’altro una Vippona ha dichiarato guerra aperta ai detrattori dell’ex conduttore. Come ben sappiamo, molti dei gieffini sono stati accusati di bullismo e di indifferenza nei confronti di Marco Bellavia, e il loro atteggiamento ha scatenato i bollenti spiriti della rete. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci, altri concorrenti del format sono ancora nel mirino del popolo del web. ...

Il triangolo tra Edoardo Donnamaria ,e Alberto De Pisis è stato al centro del dibattito nella puntata del Grande Fratello Vip di questa sera. Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti un filmato in cui il ...Secondo, Gegia sta giocando a fare la finta tonta, sperando nella clemenza dei concorrenti del Grande Fratello Vip e del pubblico. La gieffina si è sfogata, parlando malissimo della ...Antonella Fiordelisi ha in mente un piano ben preciso: la sua strategia ha seminato il panico all'interno del GF Vip.Edoardo Donnamaria ha un flirt con Antonella Fiordelisi, con Alberto De Pisis terzo incomodo. Sonia Bruganelli non gli crede: "Non ti frega di loro" ...