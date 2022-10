Annie Ernaux | “er Nobel” dei salotti buoni

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 7 ottobre 2022) “Scioè, hai sentito, hanno dato il Nobbel a la letteratura”. “Ma davero e a chi?”. “Anni Ernò”. “Chi?”. “Eh, ce o so, anch’io ho faticato per capì chi era. Però adesso famo tutte le esperte, co’ sta Meloni nun se po’ perde un colpo ahò”. “Abbà, fammaa scercà su uiki”. “Sì ma cerca bbene, se scriveeh”. “Eccola, trovata. Ah, bbene. Femminista, de sinistra, me piasce! Disce che la maternità nun je frega ncazzo, me piasce pure deppiù”. “Nun solo, vedi ‘mpo’, disce che guai a chi tocca l’abborto; e pure che non scoperebbe mai co’ ‘n fascista ma manco uno de destra moderata”. “Ma perché, tu lo conosci uno de destra moderata?”. “Ah, in Italia no, in Francia poesse”. “Comunque allei je piasce Battisti”. “Ma chi, er cantante morto?”. “Mannò, che scema, er terrorista, sai, quello de li Pacche”. “I pacchi?”. “Mannò, oh ma sei ignorante eh, ma che te ...