(Di venerdì 7 ottobre 2022) Spiacevole sorpresa per moltidi telefoni. Sono almeno 190 le app di smartphone con questo sistema operativo infette da un pericoloso. A rivelarlo è Kaspersky, uno dei giganti mondiali della sicurezza informatica. Il malware è stato denominato Harly. Come detto, sarebbero almeno 190 le varie app, regolarmente disponibile sul Play Store, scaricate complessivamente da quasi 5 milioni di. Si tratta di app di vario genere, dalle utility per la gestione dello smartphone fino ad alcuni giochi. Le applicazioni funzionano regolarmente, ma alinterno nascondono una pericolosa insidia. Diversi, infatti, si sarebbero trovati, negli ultimi mesi,...

TPI

WhatsApp, occhio alle versioni alternative: si rischia la sospensione dell'account, allarmeper le app Il malware, denominato Harly, è stato scoperto da Kaspersky , uno dei giganti ...Dopo l'ultima segnalazione delle app del Play Store infettate dalbancario DawDropper , gli esperti di cybersicurezza tornano ad avvisare i possessori di smartphonedella diffusione dello spyware RatMilad , utilizzato per spiare le vittime rubando ... Android, trojan in 190 app: utenti iscritti a servizi a pagamento a loro insaputa Spiacevole sorpresa per molti utenti di telefoni Android. Sono almeno 190 le app di smartphone con questo sistema operativo infette da un pericoloso Trojan. A rivelarlo è Kaspersky, uno dei giganti mo ...Allarme Trojan per diverse app su smartphone con sistema operativo Android. Almeno 190, stando a quanto scoperto di recente: una vera e propria minaccia per gli utenti, che rischiano di ...