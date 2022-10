Ama | dipendenti incastrati dalle microspie | «Sto a taglià i fili dei freni così non ritorno in strada»

Su richiesta del pm Carlo Villani, la misura è stata disposta per 7 persone: 4e 3 fiancheggiatori. Nella stessa inchiesta sono indagate altre 19 persone: i clienti, accusati di ..., le intercettazioni Le intercettazioni sono eloquenti anche se al posto di menzionare il carburante parlano di consegne di 'legna'. In alcuni casi sono proprio esplicite: 'Stamo a taglià i fili ...Con lo stesso provvedimento, è stato disposto anche il sequestro preventivo di beni per oltre 200 mila euro, nella disponibilità di altri 6 dipendenti della società. Secondo quanto emerso nel corso de ...Invece di pulire la città dall'immondizia, sfruttavano il turno di notte per svuotare il serbatoio dei furgoncini dell'Ama, rivendendo poi centinaia di litri di gasolio ai privati.