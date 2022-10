La7

Roma, 07 ottobre 2022 Le immagini dell'allestimento a Montecitorio delleelettorali in vista della prima seduta convocata il 13 ottobre alle 10....dagli scenari marini che si possono ammirare sia dai ponti esterni sia dai balconcini delle, ... Ci sono quelle indoor oppurelungo i bordi piscina, dove istrionici staff d'animazione ... Allestite le cabine elettorali a Montecitorio in vista della prima seduta del 13 ottobre (Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2022 Le immagini dell'allestimento a Montecitorio delle cabine elettorali in vista della prima seduta convocata ...Il nuovo Princess F50 si presenta rinnovato in un look più moderno. Nei suoi 15,65 metri di lunghezza punta inoltre a offrire un maggiore spazio a bordo.