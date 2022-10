Alla Scuola NBC di Rieti un corso contro le minacce nucleari

Leggi su sabinaonline

(Di venerdì 7 ottobre 2022)– Si è concluso presso laInterforze per la Difesa NBC, il 20°internazionale “Operational Sampling Course” dedicato al campionamento operativo di sostanze CBR (Chimiche, Biologiche, Radiologiche). Il, della durata di due settimane, ha avuto lo scopo di formare il personale frequentatore all’individuazione, segnalazione, raccolta, messa in sicurezza e predisposizione per il trasporto, di sostanze di sospetta natura CBR. In particolare, gli insegnanti e gli istruttori dellaNBC hanno permesso ai discenti (italiani, ungheresi, olandesi e austriaci) di acquisire le capacità necessarie ad utilizzare la strumentazione e i materiali peculiari necessari a trattare un possibile contaminante tossico in forma liquida, solida o gassosa, rilasciato a seguito di un’azione ...