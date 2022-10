Alla Pinacoteca Nazionale di Bologna | Giulio II e il Rinascimento

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 7 ottobre 2022)si scopre città del, e città affatto secondaria. Un grande progetto espositivo e un itinerario accendono i riflettori su quanto abbia significato per, e non solo, l’arrivo in città di artisti come Raffaello, Michelangelo o Bramante. Un arrivo che coincise con la presa del potere dello Stato della Chiesa, nella persona di PapaII della Rovere. È proprio l’arrivo, del tutto eccezionale, adel Ritratto diII, capolavoro tra i massimi di Raffaello, tra i tesori assoluti della National Gallery, che prende avvio questa affascinante e per più versi originale mostra. A curarla Maria Luisa Pacelli, Davide Benati ed Elena Rossoni. Ad accoglierla ladiche per ...