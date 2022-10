Alla Camera ultimi preparativi prima della nuova legislatura

Sky Tg24

A Napoli è stata lanciata una petizione per chiedereRegione Campania, al Comune edi Commercio di procedere, in tempi rapidi, all'emanazione di un nuovo bando per le 'Luci d'autore':...gli uffici saranno a disposizione dei deputati dalle 15 alle 21 di lunedì prossimo e dalle 9 alle 20 nei giorni successivi fino al 14, il Centro per i primi adempimenti è stato allestito ... Elezioni, 13 seggi ancora da assegnare tra Camera e Senato A partecipare al dibattito alla Cna di Bolzano restano Urzì (Fdi) e Spagnolli (Pd). Autonomia, energia, traffico i temi sul tavolo ...(Agenzia Vista) Roma 7 ottobre 2022 “Nelle opposizioni ce n’è una di stampo populista come il M5s noi siamo altro ed il Pd dovrà decidere quale essere. Auspico che ancor prima che vengano eletti i Pre ...