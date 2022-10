“Alfonso vai a fare in cu…” GF Vip 7 | Patrizia Rossetti fuori di sé dopo la scoperta

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Puntata intensa anche quella di giovedì 6 ottobre, ma come spesso accade anche “il” riserva grosse sorprese e una riguarda. Chiuso il collegamento conSignorini, che come abbiamo raccontato sotto ha cacciato dallo studio Sara Manfuso, la regina delle televendite ha fatto unache l’ha mandata su tutte le furie.ha saputo che il GF Vip ha deciso di concedere una camera singola con bagno privato a Pamela Prati, che avrebbe avuto . Apriti cielo: chi era collegato su Mediaset Extra ha sentito delle urla, ma in quel momento la regia stava inquadrando un’altra stanza. Ma pocosi è capito meglio. Leggi anche: “Adesso tu esci!”. GF Vip,Signorini caccia la concorrente: ...

Comunque,, grazie per la sensibilità" - su questo, però, una lancia dovremmo spezzarla in ...pure fuori da questo studio: arrivederci, puoi accomodarti". Manfuso è, quindi, uscita dallo ...Il pubblico in studio si esalta, applaude le parole dimentre Sara continua a difendersi ...e grazie. Arrivederci casa Sara...'Sai cosa ti dico, domani mi levo dai c*****ni e me ne sbatto. Avere queste attenzioni per alcune e per altre no. Alfonso, mi hai fatto una promessa e vai un po’ a fare in c***” queste le parole ...Notte movimentata all GF Vip dopo la puntata del 6 ottobre. Patrizia Rossetti ha litigato con Pamela Prati cui è stata concessa una camera singola ...