AGENZIA DELLE ENTRATE – Attenzione alla nuova finta email con oggetto | “Ricevuta di pagamento – Transazione n 2022xxxx”

Leggi su analisideirischinformatici

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Phishing: “richiesta di controllo sul registro tributario” Continua la pericolosa campagna da parte di un finto ufficio dell’. Il mittente dellasembra reale visto che laarriva da “-pagaonline@riscossione.gov.it” ma si tratta solo di un’abile tecnica di mascheramento ( spoofing ) per trarre in inganno le vittime. Inutile dire che va cestinata subito senza aprire l’allegato. Ecco il testo : Si prega di non rispondere a questa e-mail, perchè il messaggio viene generato in modo automatico.-Riscossione Via Giuseppe Grezar, 14 00142 ...