Addio a Jody Miller | morta la cantante di “Io che non vivo senza te”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il mondo della musica piange la scomparsa dia 81 anni a causa di complicanze legate al morbo di Parkinson che le era stato diagnosticato sette anni fa. Myrna Joy, questo il suo nome all'anagrafe, aveva vissuto il momento di massima popolarità tra gli anni '60 e '70, quando era stata ingaggiata dalla Capitol Records come artista folk. Il suo debutto discografico risale al 1963 con l'album Wednesday's Child is Full of Woe, a cui segue l'anno successivo l'uscita della sua canzone ancora oggi più famosa, He Walks Like a Man, lanciata anche in Italia da Mina con il titolo di È l'uomo per me. È grazie a questo brano che ha ottenuto il suo primo ingresso nella Billboard Hot 100.