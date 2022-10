(Di venerdì 7 ottobre 2022) Ieri sono stati consegnati idi impermeabilizzazione delle coperture e di rifacimentopavimentazione in gomma” di. La comunicazione è stata data dall’assessore all’edilizia scolastica Rosanna Giannetto. Gli interventi saranno realizzati dall’impresa che si occupa delle manutenzioni degli immobili comunali e sono stati finanziati dalla Regione Siciliana e per una parte da fondi comunali. Il Progetto è stato rimodulato secondo le nuove normative, isaranno diretti dall’Ufficio Tecnico Comunale, avranno una durata di 40 giorni. “Entro unperiodo gli studenti...

filodirettomonreale.it

Da (almeno)anno, infatti, il mercato sta vendendo bond sovrani, specie quelli di alcuni dei ... Indice dei contenuti Meglio investire in titoli di Stato ao medio o lungo termine Un'...La storia dell'opera, tuttavia, ha avutodiversi anni prima, a ben vedere prima ancora che ... fumetti e corti animati stuzzicavano il palato dei fan da sempre in attesa di una serie tv, a... A breve inizio lavori per la palestra della scuola Guglielmo II, plesso Leto-Borsellino di Aquino Putin decreta l’annessione di quattro regioni dell’Ucraina alla Russia. L’Europa risponde con nuove sanzioni e Biden evoca lo spettro nucleare.