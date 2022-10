21/o Premio Guido Polidoro pubblicato il bando

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L'Aquila - In memoria dell'indimenticato giornalista abruzzese, torna anche quest'anno ildi Giornalismo a lui dedicato, organizzato dall'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo, in collaborazione con il Consiglio regionale dell'Abruzzo, la Fondazione Carispaq e BPER Banca. È statoildi concorso per l'assegnazione dei premi della XXI edizione del. Il, rivolto a tutti i giornalisti, professionisti e pubblicisti iscritti all'Albo, si articola in un'unica sezione dotata di un primodel valore di 1.500 euro, il secondodi 1.000 euro e il terzodi 500 euro. Sono ammessi a partecipare algli articoli ...