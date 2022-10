Whatsapp | adesso si rischia addirittura di perdere l’account | come difendersi

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Bisogna stare molto attenti quando si utilizza: sono appena state scoperte alcune vulnerabilità che permetterebbero di controllare l’intero smartphone. Ci sarebbe inoltre un’app con lo stesso aspetto che è fraudolenta., da sempre, è stato nel mirino degli hacker e dei truffatori, soprattutto a causa della sua enorme diffusione in tutto il mondo: nel L'articolo proviene da Inews24.it.

Il Sole 24 ORE

... in un'ottica di razionalizzazione del lavoro e di riorganizzazione delle competenze, ha sceltodi attribuirle a due componenti della sua Giunta. Condividi su: FacebookTwitter EmailCionondimeno, la questione di fondo resta validacome allora e funge da monito, come ogni ... Matteo Fais Canale Telegram di Matteo Fais: https://t.me/matteofais Chatdi Matteo Fais: +... WhatsApp introduce link chiamate, adesso è più facile telefonare Bisogna stare molto attenti quando si utilizza WhatsApp: sono appena state scoperte alcune vulnerabilità che permetterebbero di controllare l’intero smartphone. Ci sarebbe inoltre un’app con lo stesso ...Presto WhatsApp impedirà di fare gli screenshot a foto e video: ecco cosa comporterà questa impostazione e come funzionerà.