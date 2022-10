Venezia 79 | Gli orsi non esistono | recensione | Jafar Panahi racconta la realtà dell’Iran moderno attraverso la lente della superstizione | dietro e davanti la cinepresa

(Di giovedì 6 ottobre 2022) La nostrade Glinon, il nuovo film del regista iranianovincitore del premio specialeGiuria alla Mostra del Cinema di: un ritratto lucidissimo e impietoso di un Iran sempre più ostaggiopaura Nella doppia veste di regista e protagonistaè tornato al cinema con Glinonquattro anni dopo Tre Volti e in concorso alla 79ª Mostra del Cinema di, con un film girato con pochissimi mezzi e in condizioni estreme: il risultato è un pugno allo stomaco fatto di immagini e suggestioni fortissime in cui neanche il fetoremorte può entrare. Tutto per una semplice ...

Live Comune di Venezia

...alla nave scuola Amerigo Vespucci si è verificato un piccolo incidente nel cuore di. Il ... tra coloro che attendevano pazientementeultimi minuti per salire a bordo della Vespucci e quelli ...Saranno disponibili tuttiestratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati ...70 10 NAPOLI 56 19 62 12 68 PALERMO 23 75 51 53 48 ROMA 82 89 80 14 54 TORINO 84 12 9 46 87... Rete Biblioteche Venezia: gli appuntamenti delle prossime settimane Pochi minuti prima delle 20 di stasera - 6 ottobre - quando ancora c’erano centinaia di persone in fila per accedere alla nave scuola Amerigo Vespucci si è verificato un piccolo incidente nel cuore di ...GRANADA (ITALPRESS) – “Un successo per il Friuli Venezia Giulia, e per la città di Trieste in particolare, che diventa una volta di più ...