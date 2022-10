Velma fa coming out nel nuovo film di Scooby-Doo

(Di giovedì 6 ottobre 2022) L’ultima clip deldi-Doo, disponibile a breve sulla piattaforma Hbo Max, rivela l’omosessualità di, la ragazza che indossa dei vistosi occhiali e che da sempre porta un maglione arancione e una gonna rossa. In queste ore la notizia sta facendo molto scalpore sui social, nonostante i fan del franchise avessero pochi dubbi sul fatto cheDinkley, questo il nome completo della ragazza, fosse omosessuale. Soltanto ora, però, è arrivata l’ufficialità. Nella breve clip pubblicata nella giornata di ieri dai canali social di Hbo Max (al lavoro per il reboot di Gossip Girl), si può notarerestare incantata di fronte a Coco Diablo, la celebre costumista designer. Il personaggio di-Doo non riesce a nascondere il suo imbarazzo in presenza ...

Le origini diDinkleyesplora le origini diDinkley, il spesso ignorato e incompreso cervello della banda. La serie rivela il passato complesso e colorato di questo amato ...... anche se il suoout - per quanto atteso - non ha incontrato unanimi consensi", ha poi precisato lo sceneggiatore.avrà una relazione con Marcie Fleach , nata da un colpo di fulmine.La serie animata di e con Mindy Kaling sarà disponibile in streaming su HBO Max nel 2023. Poiché il 2023 è ancora lontano, HBO Max ha pensato bene di approfittare del Comic-Con di New York per offrire ...Velma Dinkley, giovane investigatrice di arancio vestita, ha fatto coming out nello speciale di Halloween del cartone animato Scooby-Doo: per alcuni uno ...