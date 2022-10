Usa | Washington Post | “Gli agenti federali hanno raccolto le prove per incriminare Hunter Biden”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Gliche stanno indagando su, il figlio del presidente Joe, ritengono di aver accumulatosufficienti per accusarlo di reati legati al fisco e falsa dichiarazione in merito all’acquisto di una pistola. La notizia è riportata dache cita fonti secondo le quali spetta ora al procuratore del Delaware decidere se presentare le accuse o meno. L’inchiesta sul secondo figlio diè stata avviata nel 2018, e le diverse accuse contro l’uomo d’affari, con diversi legami in Paesi all’estero, tra i quali Cina ed Ucraina, sono stati al centro della campagna per la rielezione di Trump. Del resto il ruolo dinella società ucraina Burisma, era stato al centro delle ...