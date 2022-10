Usa | Biden grazia tutti i condannati per possesso marijuana

(Di giovedì 6 ottobre 2022) (Adnkronos) – Joefirma laperi cittadini americani e residenti che sono statiperdida tribunali federali. “Ci sono migliaia di persone che hanno precedenti perdie non riescono a trovare lavoro, casa o opportunità universitarie” ha dettocon una dichiarazione, affermando che intende “aiutare a alleviare le conseguenze collaterali di queste condanne”. Al momento non c’è nessun detenuto nelle prigioni federali per il reato di semplice. La Casa Bianca esorta i governatori a seguire l’esempio, ricordando che se vi sono 6500 persone che avranno beneficio da questafederale vi sono molte più persone che sono ...

Siluroa Zelensky: "Se vuole vincere la guerra..." Cosa c'è dietro il report su Dugin Resta ... "Rischio reale", l'ex generale inchiodae Ue. La reazione della Nato all'atomica Proprio il ...Per quanto riguarda un possibile attacco militare all isola, la "confusione strategica" scelta dal presidente americano Joeha rafforzato l'ipotesi che in quel caso gliinterverrebbero a ...La prima ipotesi è dare via libera al Congresso per approvare la Nopec, legge bipartisan sostenuta anche da Biden quando era senatore che consentirebbe ... 1,5 milioni di barili al giorno spedite ...(Adnkronos) – Joe Biden firma la grazia per tutti i cittadini americani e residenti che sono stati condannati per possesso di marijuana da tribunali federali. “Ci sono migliaia di persone che hanno pr ...