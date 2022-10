Usa | Biden grazia tutti i condannati per possesso marijuana

(Di giovedì 6 ottobre 2022) (Adnkronos) – Joefirma laperi cittadini americani e residenti che sono statiperdida tribunali federali. “Ci sono migliaia di persone che hanno precedenti perdie non riescono a trovare lavoro, casa o opportunità universitarie” ha dettocon una dichiarazione, affermando che intende “aiutare a alleviare le conseguenze collaterali di queste condanne”. Al momento non c’è nessun detenuto nelle prigioni federali per il reato di semplice. La Casa Bianca esorta i governatori a seguire l’esempio, ricordando che se vi sono 6500 persone che avranno beneficio da questafederale vi sono molte più persone che sono ...

Il presidenteha sottolineato che spesso, nel corso degli anni, a parità di uso nella popolazione, è stato il colore della carnagione dei possessori di cannabis a definirne il 'destino'. A ...Siluroa Zelensky: "Se vuole vincere la guerra..." Cosa c'è dietro il report su Dugin Resta ... "Rischio reale", l'ex generale inchiodae Ue. La reazione della Nato all'atomica Proprio il ...L'Eurocamera chiede all'Europa di "preparare una risposta in caso di attacco nucleare". Kiev: "Liberati 400 chilometri quadrati nel Kherson". Mosca: “Ue in guerra se addestra militari ucraini”. Erdoga ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...