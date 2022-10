ULTIME NEWS SERIE A- La Fiorentina trionfa | che beffa la Roma

Sky Tg24

Commenta per primo Manuel Locatelli vuole rimanere alla Juve, la sua idea non è cambiata nellesettimane nonostante i tanti rumours. Già la scorsa estate il centrocampista bianconero aveva declinato una proposta del Manchester United.Sotto scorrono leimmagini della sua permanenza nella Casa, accavallate a quelle della calligrafia dell'attore. Poi entra subito nel vivo, spiegando che mentre guardava la puntata di lunedì, ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 6 ottobre Secondo Antonella Fiordelisi, Gegia sta giocando a fare la finta tonta, sperando nella clemenza dei concorrenti del Grande Fratello Vip e del pubblico.Nexign, il fornitore globale di soluzioni BSS e per la digitalizzazione, annuncia la sua partecipazione al GITEX GLOBAL 2022, una delle più grandi fiere al mondo per la tecnologia e le start-up. La so ...