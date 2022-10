«Trasporti | non ci sono altre risorse» Disagi | i sindacati valutano lo sciopero

(Di giovedì 6 ottobre 2022) I nodi. Le aziende evidenziano l’emergenza e propongono alla Regione un nuovo patto. Terzi: «Sì al confronto, ma anche per noi difficoltà di bilancio». Se avete riscontrato anche voi disservizi o difficoltà non esitate a farcelo sapere, scriveteci a redazioneweb@eco.bg.it .

L'emiratoè dotato di capacità ricettive sufficienti ad accogliere tutti i visitatori previsti, ... garantendo però iper assistere live alle partite. Oltre a essere una soluzione ...L'obiettivo è quello di arrivare prima della Melonicerto di replicare alle polemiche... Bonus, via al click day per i 60 euro Da oggi è possibile inoltrare la domanda attraverso l'...Le maggiori opportunità di lavoro in ambito logistica e trasporti: sales manager, operations manager e addetti amministrazione/contabilità.La nuova definizione di “museo” approvata dall’Icom Troppo timida: non tiene conto delle tribolazioni dei musei durante la pandemia, chiusi quasi ovunque nonostante siano luoghi che aiutano a miglior ...