Torino | tentato furto nella casa di Angel Di Maria

... infatti, ha sventato un colpo nella villa del fuoriclasse argentino, questa sera aintorno ...di una banda specializzata in furti nelle ville - avevano scavalcato le recinzioni e avevano...Tre uomini sono stati bloccati dai poliziotti mentre tentavano di entrare nella villa del centrocampista della Juventus Angel Di Maria, a. Due sono riusciti a fuggire, mentre uno è stato preso. Dalle prime informazioni sarebbero stranieri.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Paura per tentato furto (o rapina ... L’arresto a casa di Di Maria non è un fatto isolato. La questura di Torino fa sapere che erano stati rafforzati nella zona precollinare torinese i ...