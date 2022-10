Torino | sventata rapina alla villa del giocatore della Juventus Angel Di Maria

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Dei ladri hanno tentato dire ladell’alaDi. Mentre i malintenzionati cercavano di introdursi nella residenza in Corso Quintino Sella, a, il servizio di sicurezza ha dato l’rme alle forze dell’ordine quando i ladri erano già riusciti a scavalcare la recinzione e si stavano dirigendo verso la casa del, arrivato. Giunta sul posto, la polizia si è trovata di fronte a una situazione concitata – riferisce la Repubblica di– riuscendo comunque ad arrestare uno dei potenzialitori. L’uomo stava fuggendo in auto, ma è stato inseguito e poi fermato all’altezza di via Luisa del Carretto. ...

