(Di giovedì 6 ottobre 2022) Il ministro Roberto Cingolani ha firmato ilche impone la stretta sui riscaldamenti. Isi accendono ottodopo la data consueta e si spengono setteprima. E dovranno abbassarsi di un grado. I valori di riferimento erano 18 gradi (con 2 di tolleranza) per le attività industriali e artigianali e 20 gradi (sempre con 2 di tolleranza) per gli altri edifici. Si scende quindi a 17 e 19 gradi. Una misura che consentirà di risparmiare nel complesso 2,7 miliardi di metri cubi di gas. Il taglio in bolletta – calcola Enea – sarebbe di 179 euro. Le misure “non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ...

Debito sceso a 11 mila euro rispetto ai 25mila di settembre Ma adesso si è anche alle porte dell'inverno e pensare di stare con inon è una bella prospettiva. ' E dire che qualcuno ...Questo nonostante il clima sia mite, ie i consumi industriali in calo, tanto che l'Italia è, come si dice in gergo, 'lunga' di gas, nel senso che riesce anche a esportarne. Ma la ... Termosifoni spenti per 15 giorni nella stagione invernale: c'è il decreto sul risparmio energetico Il provvedimento riduce il funzionamento di un'ora al giorno e accorcia la stagione invernale posticipando di 8 giorni l'inizio e anticipando di 7 la ...La scelta di don Brambilla comunicata durante la messa: «Tutto il consiglio pastorale è d’accorso». Ma in quota il freddo incombe: «Ci sono 15 gradi, come a novembre con i termosifoni accesi». E se qu ...