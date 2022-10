Tennistavolo | Mondiali a squadre 2022 | Germania in semifinale tra le donne | ok il Giappone

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Oggi, giovedì 6 ottobre, sono proseguiti idi, in programma a Chengdu, in Cina, fino a domenica 9: si sono disputati tutti i quarti di finale femminili e si sono completati gli ottavi di finale maschili con gli ultimi quattro scontri. Tra lel’unica formazione europea inè la, che rimonta e batte per 3-2 Hong Kong: asiatiche sul 2-0 per effetto del 3-1 (7-11, 11-1, 11-9, 16-14) di Soo Wai Yam Minnie su Han Ying e del 3-1 (11-3, 11-5, 13-15, 11-5) di Zhu Chengzhu su Nina Mittelham, poi le tedesche si impongono col 3-1 (13-11, 5-11, 12-10, 16-14) di Shan Xiaona su Lee Ho Ching, col 3-0 (11-6, 11-3, 11-8) di Han Ying su Zhe Chengzhu e col 3-1 (9-11, 13-11, 11-5, 11-5) di Nina Mittelham su Soo Wai Yam ...