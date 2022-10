Tegola Roma | brutto infortunio per il giocatore giallorosso | le condizioni

(Di giovedì 6 ottobre 2022) La sfida di Europa League di questa sera che ha visto lasfidare il Betis Siviglia si è rivelata profondamente amara per i tifosi giallorossi. Oltre alla sconfitta per 2 a 1, infatti, la squadra guidata dall’allenatore portoghese José Mourinho si è vista precocemente privare del difensore turco Zeki Celik. Il calciatore è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo soli sei minuti dall’inizio della gara a causa di uno scontro di gioco fortuito.Celik A causare l’di Celik è stato il suo compagno di squadra Gianluca Mancini che gli ha involontariamente pestato la gamba causandogli una torsione innaturale del ginocchio. Il difensore turco, per fortuna, è uscito dal campo sulle proprie gambe, il dolore sul suo volto, però, era molto evidente. Al suo posto è ...

