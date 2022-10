Taxi volanti a Roma | da Fiumicino al centro in venti minuti

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Life&People.it Oggi, alle 9 e 56 daè decollato il volo sperimentale del primovolante in Italia; un velivolo elettrico che ha sorvolato i cieli delle capitale a 40 metri di quota a 40 chilometri all’ora. Dal 2024 icollegheranno l’aeroporto “Leonardo Da Vinci” aldisorvolando il cielo della capitale. Primo test di volo del primo prototipo della startup tedesca Volocopter che ha realizzato tre versioni di VoloCity e attende il via libera delle autorità dell’aviazione civile europea anche per il quarto esemplare. VoloCity ha 18 motori alimentati da nove batterie agli ioni di litio, è alto 2,5 metri. La sua autonomia è di circa 35 chilometri e può raggiungere i 110 chilometri all’ora. A bordo possono accomodarsi due o ...

