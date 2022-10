ilGiornale.it

"Quando nasce il governo", il Quirinalei tempi Una delle ipotesi sul tavolo - riferiscono ... i margini restano stretti (altre risorse potrebbero arrivare dalla revisione del) ma il ...La situazione attuale Così facendo, per i prossimi cinque anni le banche sono già impegnate con migliaia di lavori che coprono la cifra prevista per iledilizio. Come scrive il Corriere , ... Superbonus, si stringe la rete dei controlli: ecco chi rischia Le norme, particolarmente restrittive, introdotte il 23 giugno avevano di fatto bloccato gli ingranaggi del Superbonus: stando alle indicazioni del Fisco, infatti, anche i cessionari accusati di non ...Il governo di Meloni potrebbe applicare subito modifiche al reddito di cittadinanza e al Superbonus per ricavare fondi.