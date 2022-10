Salernitana | si lavora per la ristrutturazione dello stadio Arechi

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Continua il dialogo tra lae il comune di Salerno per decidere come sarà il nuovoLasorride sempre di più. Classifica? Ovviamente, ma anche per quello che sarà il nuovo: coperto e con posti a sedere finalmente congrui a quelli che sono i parametri della UEFA. Come riportato da L’Occhio di Salerno, società e Comune lavoreranno in questi giorni per superare gli ultimi ostacoli burocratici. L'articolo proviene da Calcio News 24.