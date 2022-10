Salario minimo europeo | il Consiglio UE approva la direttiva | ma in Italia non è obbligatoria

europeo , il Consiglio UE ha dato il via libera definitivo alla direttiva che prevede unsalariale adeguato nei Paesi dell'Unione. Lo si legge nel comunicato stampa del 4 ottobre ...Il governo russo ha decretato un aumento del 10 per cento delle pensioni e del, il che aiuta a spiegare perché il tasso di approvazione di Putin rimane al di sopra dell'80 per cento (...Ha appena proposto nuove tasse sui più ricchi, e da anni è uno dei più progressisti d'Europa su diritti e disuguaglianze ...AGI - "Deve essere un'opposizione sia in Parlamento che nel Paese. Presenteremo un'agenda in Parlamento nei prossimi giorni". Il segretario del Pd, Enrico Letta, interviene a 'Che tempo che fa' sottol ...