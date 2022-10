Rugby femminile | Mondiali 2022 | la formazione dell’Italia per la sfida agli USA Il XV titolare delle azzurre

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 ottobre 2022) L’Italia si sta preparando per affrontare gli USA nel match d’esordio aidi. La nostra Nazionale scenderà in campo domenica 9 ottobre alle ore 12.45 locali (le ore 01.45 italiane), pronta a incrociare l’agguerritastatunitense al Northland Events Center di Whangarei (Nuova Zelanda). Si preannuncia un incontro particolarmente complicato per la nostra Nazionale, che sogna di raggiungere i quarti di finale. Il CT Andrea Di Giandomenico ha definito laper lacontro le americane. Un gruppo d’esperienza compone le fila del reparto degli avanti e dei trequarti: Arrighetti, Bettoni, Fedrighi, Gai, Giordano, Rigoni, Sillari, Stefan, Muzzo, Madia e Magatti hanno preso parte anche alla rassegna ...