Roma | rifiuti e sporcizia in Piazza del Popolo dopo il passaggio dei tifosi del Betis Siviglia

(Di giovedì 6 ottobre 2022)ovunque e anche uomini che hanno usato le colonne come orinatoio. È quello che hanno lasciato ispagnoli delindel. Cittadini die i turisti hanno assistito a scene che in molti casi sono fotografate e filmate. I circa 5miladel(che in serata affronta laall’Olimpico per l’Europa League) sono arrivati questo pomeriggio nel centro della Capitale e hanno mangiato e in alcuni casi orinato per strada. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

RomaToday

" In tutto il mondo, ogni anno, 4,5 trilioni di mozziconi di sigaretta non vengono smaltiti correttamente, generando circa 770 milioni di chili ditossici. Solo in Italia ne vengono ...Sono accusati di avere rubato carburante dai mezzi di servizio dell'Ama, municipalizzata deidie di averlo poi rivenduto. Per questo i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito misure cautelare in carcere, disposte dal gip su richiesta dei pm ... Piano rifiuti, decine di consiglieri aderiscono all’appello: “Serve un processo partecipativo” Piazza del Popolo a Roma sembra una discarica dopo il passaggio dei tifosi ... In un bar di piazza San Calisto 250 tifosi stavano bevendo birra e quando il proprietario si è rifiutato di servirgliene ...L'Europa League è un occasione da sfruttare per le città europee. La competizione porta ondate di turisti, importante fonte di guadagno per le amministrazioni locali. Eccezion ...