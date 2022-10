Roma | Minnie | la micina salvata in extremis da mamma gatta | diventa l’emblema della lotta al randagismo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Un lamento flebile che si protraeva da ore, giorni, oltre la siepe di un giardino, diviso dalla Riserva Naturale dell’Insugherata solo da una rete. “L’ha sentito anche Lei?”, “Sì, è da ieri pomeriggio che lo sentiamo”. Tutti nel vicinato l’avevano udito quel gemito. Ma nessuno prendeva una decisione. Neppure l’amministratore del condominio si è presentato – come aveva promesso – per consentirci l’accesso alla Riserva. Né i volontarivicina Protezione Civile, chiamati ‘fuori orario’. L’intervento di…“Gli ho dato del latte coi biscotti – dice Antonio che dal suo giardino non ha difficoltà a localizzare l’animale e a metterlo in sicurezza – Ma non ha bevuto né mangiato. Ha lasciato tutto là”. Latte? Eh, no, ci dirà poi il veterinario. Il latte vaccino non va dato ai gattini. Un errore comune che – senza voler ...